Жители аварийного дома № 17 на улице Краснодонцев смогут забрать свое имущество

В Нижнем Новгороде началась подготовка к проведению контраварийных мероприятий в многоквартирном доме № 17 на улице Краснодонцев. Об этом сообщает главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода.

Так, после проведения мероприятий для жителей будет организован доступ в квартиры для того, чтобы они могли безопасно вынести свое имущество.

- На данный момент подобран участок под строительство дома для расселения жителей на улице Героя Васильева, подготовлена предпроектная документация. Строительство будет осуществлено за счет средств консолидированного бюджета Нижегородской области при софинансирования из городского бюджета в размере 1%, – добавили в главном управлении по капитальному строительству города Нижнего Новгорода.

Напомним, что страшное ЧП случилось ночью 11 июля 2020 года на улице Краснодонцев в Автозаводском районе Нижнего Новгорода – в девятиэтажном панельном доме взорвался газ, серьезно повредив сразу два этажа.

Также, новый дом построят в 2022 году жителей дома №17 на улице Краснодонцев, оставшихся без квартир.Сообщается, что контраварийные работы в пострадавшем доме на улице Краснодонцев начнутся до конца июня 2021 года.