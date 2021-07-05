ВТБ финансирует строительство трех новых жилых домов в Нижнем Новгороде

ВТБ открыл застройщику, входящему в ГК «Жилстрой-НН», кредитную линию в размере 1,3 млрд рублей. Заемные средства предоставлены на срок до двух лет для строительства трех многоэтажных жилых домов в Нижнем Новгороде. Финансирование осуществляется с применением счетов эскроу.

Финансируемые объекты входят в состав ЖК «Торпедо», расположенного в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Общая жилая площадь трех 10-этажных домов на 483 квартиры составит более 22 тыс. кв. метров. Планируемые сроки ввода в эксплуатацию – 2021-2022 годы. Всего жилой комплекс, названный в честь легендарной хоккейной команды, будет включать дома высотой от 10 до 17 этажей и займет площадь 44 гектара вдоль реки Оки и вблизи памятника природы регионального значения «Малышевские гривы».

«ВТБ принимает самое активное участие в развитии жилищного строительства. Накопленный в этой области опыт и экспертиза позволяют нам сопровождать проекты застройщиков любого масштаба. ЖК «Торпедо» − крупный интересный объект, который предполагает возведение 39 новых домов и создание комфортной среды для поддержания здорового образа жизни: будут обустроены детские, спортивные площадки и прогулочные зоны. Уверен, что участие ВТБ в строительстве этого микрорайона позволит обеспечить нижегородские семьи доступным и комфортным жильем, а также поможет дальнейшему активному развитию строительной отрасли региона», − отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ.

«Наше предыдущее успешное сотрудничество с ВТБ, а также серьезный опыт банка по финансированию крупных строительных объектов, в том числе с применением счетов эскроу, стали решающими при выборе финансового партнера для реализации этого проекта. Надеюсь, что нижегородцы по достоинству оценят качество и комфорт нового жилья, построенного в одном из самых динамично развивающихся районов города», − подчеркнул Карим Ибрагимов, заместитель директора ГК «Жилстрой-НН».

Для справки:

ГК «Жилстрой-НН» входит в ТОП-3 застройщиков Нижегородской области. За 21 год работы компания построила свыше 1,7 млн квадратных метров жилых и коммерческих площадей - это больше 210 объектов и более 25,5 тысяч квартир. Сдано в эксплуатацию более 15 жилых комплексов в различных районах Нижнего Новгорода.