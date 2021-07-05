Тяжелую форму пневмонии выявили у 747 обследованных на КТ

В первом полугодии 2021 года в Нижегородском диагностическом центре диагностировали 747 случаев тяжелой формы пневмонии. Там провели около 11 тысяч КТ-обследований. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По словам главного врача, количество случаев с тяжелой степенью поражения легких снизилось почти в три раза по сравнению с прошлым 2020 годом. Однако, число клинических обследований также сократилось более чем на 10%.

- Компьютерная томография пациентов c COVID-19 в диагностическом центре по-прежнему выполняется круглосуточно, наши сотрудники работают в три смены, обеспечены все меры эпидбезопасности, проведена массовая вакцинация медперсонала, коллективный иммунитет в диагностическом центре достигает 70%, - - ообщила главный врач Нижегородского областного клинического диагностического центра (НОКДЦ) Ольга Гудушина.

Кроме того, по результатам исследования, в полтора раза увеличилось число пациентов с легкой степенью поражения легких.

Напомним, что за последние сутки было выявлено 432 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 126 446 человек.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 4 319, а за последние сутки двадцать четыре нижегородца не смогли побороть коронавирусную инфекцию.