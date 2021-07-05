Около 5 тысяч гидрантов проверили сотрудники МЧС и Нижегородский водоканал

Нижегородский водоканал совместно с МЧС России по Нижегородской области провел проверку около 5 тысяч пожарных гидрантов. Об этом сообщает пресс-служба АО «Нижегородский водоканал».

Так, проверили и оценили работу каждого из 4735 гидрантов Нижнего Новгорода. Они находятся на обслуживании предприятия.

Сначала сотрудники проверяют целостность крышки колодца и правильность установки корпуса гидранта, оценивают доступ и наличие указателя места расположения к колодцу. От этого зависит скорость подключения пожарных бригад к нему. Уже в конце проверки они измеряют давление воды, чтобы в случае использования гидранта напор был достаточным для оперативного пожаротушения.

- Для Нижегородского водоканала работа с гидрантами в числе приоритетных, так как в случае пожара от правильной работы оборудования зависят жизни людей. Проверка помогает вовремя выявить и устранить неисправности, - подчеркнул первый заместитель генерального директора АО «Нижегородский водоканал» Михаил Шмелев.

Он отмечает, что таким образом только за первое полугодие 2021 года было заменено 67 гидрантов. Проверку гидрантов проводят дважды в год, а после каждого использования гидранта его тестируют на работоспособность.