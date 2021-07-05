Современная библиотека появится в Мининском университете Фото: Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина

В Мининском университете создадут новую современную библиотеку с RFID-технологиями. Об этом сообщил исполняющий обязанности ректора Мининского университета Виктор Сдобняков.

Так, новая библиотека должна стать удобным и комфортным местом для студентов и преподавателей. Согласно проекту, там появятся специальные зоны для работы и учебы – общие столы, отдельные диванчики и современные закрытые кресла-ниши.

- Конечно, в концепции предусмотрено внедрение бережливых технологий – в библиотеке появится RFID-оборудование: qr-коды для поиска книг, автоматические станции книговыдачи и книговозврата, ячейки для литературы, забронированной онлайн. Все это не только увеличит скорость обслуживания посетителей, но и значительно облегчит работу сотрудников, - отметил и.о. ректора Виктор Сдобняков.

Кроме того, для создания уюта и комфортной рабочей атмосферы руководство университета добавит настенные композиции, а также живые растения для разделения зон.

Помимо этого и.о. ректора Мининского университета отметил, что в университете хранятся редкие и ценные издания. Число произведений выдающихся авторов превышает 10 000, среди них книги с автографами Алексея Константиновича Толстого, историка Николая Ивановича Храмцовского, литератора Павла Петровича Вяземского.

На данный момент в университете уже разработали дизайн-проект библиотеки. После того, как помещение подготовят к ремонту, начнутся первые работы по воплощению проекта в жизни. Ориентировочно, это будет в конце лета 2021 года.