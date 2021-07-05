В Нижегородской области начали делать асфальт европейского уровня

В Нижегородской области началось собственное производство асфальта европейского уровня. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на строительную компанию "Орион плюс".

Так, новый асфальтобетонный завод «Орион Плюс» построен и начал свою работу на Бору. Известно, что он был приобретен в Финляндии, а его производство будет полностью автоматизировано и работать 24/7, выполняя объем 240 тонн в час. Также асфальтобетонный завод имеет собственную лабораторию, которая может контролировать качество поступающих на него материалов.

- Асфальт, который делается на этом производстве, является более качественным: процентное содержание щебня в нем больше. Он более плотный и меньше подвергается транспортным нагрузкам. Ежедневно мы укладываем примерно 2 - 2,5 километра дорог, в зависимости от толщины слоя, - подчеркнул начальник участка компании Алексей Никищенков.

Так по словам сотрудников компании «Орион Плюс», скорость укладки асфальта увеличилась в два раза, как только на Бору построили новый асфальтобетонный завод.

Напомним, что огромные пробки образовались 23 июня на въезд в Нижний Новгород в районе Ольгинской развязки. Со стороны Арзамасской трассы трехкилометровая пробка начиналась от самого Ближнего Борисова, а со стороны Богородска затор растянулся на 2,5 километра.