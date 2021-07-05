Клещи покусали уже более 7 тысяч нижегородцев в 2021 году

По данным на 1 июля 2021 года, с 7216 человек в Нижегородской области сняли клещей, среди них было 1653 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Среди 5 самых опасных районов были названы Городецкий (707), Борский (403), Семеновский (285), Ветлужский (281) и Кстовский (251). В Нижнем Новгороде больше всего от клещей пострадали жители Автозаводского (632), Приокского (326), Ленинского (285), Канавинского (279) и Московского (256) районов.

В 45% случаях насекомых обнаружили в лесном массиве, 27% - в деревнях и селах, 13% - на придомовых территориях и 11% - на садовых и огородных участках.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» исследовал 7 499 клеща и выявил 27 случая энцефалита, 110 случаев клещевого боррелиоза, а также 17 случаев гранулоцитарного анаплазмоза и 4 случая моноцирного эрлихиоза.

Кроме того, акарицидные обработки проводятся каждый год. Сейчас они проведены уже на территории 2760,24 га.

Напомним, что https://www.nnov.kp.ru/online/news/4334507/

Также, важно помнить, что самые опасные заболевания, которыми можно заразиться от клещей – это клещевой энцефалит и боррелиоз. От энцефалита можно защититься с помощью прививки – однако ее необходимо сделать заблаговременно. А вот от боррелиоза прививок не существует, но и сама болезнь не настолько опасна – ее обычно лечат антибиотиками амбулаторно. Если вас укусил клещ, следует обратиться в травмпункт.