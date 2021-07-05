Чрезвычайная пожароопасность ожидается в Нижегородской области с 6 июля

В Нижегородской области сохранится высокая пожароопасность лесов и торфяников с 6 по 10 июля 2021 года. В отдельных районах региона даже ожидается чрезвычайная пожароопасность - пятый класс. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», из-за опасных погодных явлений повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Возможно увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, а также распространения огня на населенные пункты и линии электропередач.

ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует быть предельно внимательными в пожароопасный период и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности. Также рекомендуется соблюдать запрет на посещение лесов в этот период.

Жителям не стоит жечь мусор на своих садовых и дачных участках, не сжигать мусор около лесов и не разводить костры в лесах. Также не рекомендуется курить, бросать спички и окурки, не вытряхивать из курительных трубок горячую золу.

При обнаружении природного пожара будьте внимательны и осторожны, незамедлительно вызовите пожарных.

Напомним, что высокая (4 класс) пожароопасность лесов и торфяников ожидалась в Нижегородской области с 3 по 5 июля. Действовал запрет на посещение лесов.