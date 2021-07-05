Сотрудницу СИЗО осудили за оказание платных услуг заключенным

В Нижнем Новгороде районный суд огласил приговор сотруднице нижегородского СИЗО-1. Она незаконно передавала заключенным мобильные устройства и зарядные устройства для них. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Так, она с июля по ноября прошлого года проносила в СИЗО телефоны и зарядки, за что получала деньги от заключенных. Женщину задержали 19 ноября 2020 года, когда она хотела пройти на режимную территорию.

- Следствием и судом установлено, что с июля по ноябрь 2020 года подсудимая неоднократно незаконно проносила мобильные телефоны и зарядные устройства в режимную зону СИЗО, где передавала их заключенному за денежное вознаграждение, которое получала путем перевода денежных средств на счет своей банковской карты. В качестве взяток она получила денежные средства в сумме от 6 тыс. до 21 тыс. руб.,– сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Теперь суд приговорил злоумышленницу к 5 годам условного лишения свободы и выплате штрафа в 150 тысяч рублей. Она полностью признала свою вину. Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, что 17 июня в Арзамасе задержан начальник местного отдела по работе с личным составом ОМВД России. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки с ее вымогательством» (п. «б» ч.5 ст. 290 УК РФ).

Также, директора колледжа в Автозаводском районе Нижнего Новгорода подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2020 году подозреваемый директор получил деньги в рамках федерального гранта. Деньги должны были пойти на переобучение 150 человек. Однако, на самом деле более половины студентов не обучались, а в документах числились знакомые и сотрудники колледжа.