432 новых случая заражения COVID-19 выявлено в Нижегородской области

По данным на 5 июля 2021 года, всего с начала пандемии 117 071 пациентов Нижегородской области переболели covid-19. Число новых выздоровевших в регионе за прошедшие сутки пациентов составило 171 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Кроме того, за последние сутки было выявлено 432 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 126 446 человек.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 4 319, а за последние сутки двадцать четыре нижегородца не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (39 новых случаев заражения) и г. Бор (66 новых случаев) , а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (всего 157) и Спасском районах (211).

Нижегородская область сейчас занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (7 624 новых случаев), Московская область (2 696 новых случаев) и Санкт-Петербург (1 784 новых случаев).

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России