Отделка поющего фонтана завершается в нижегородском парке «Швейцария»

Отделка поющего фонтана в парке «Швейцария» завершается в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на официальном сайте парка «Швейцария».

В фонтане установят около 100 форсунок, 19 насосов и 124 подводных светодиодных светильников. Глубина чаши составит 60 сантиметров, а парапет вокруг нее будет служить одновременно лавочкой для гостей парка. Десять музыкальных треков будут переключаться автоматически при помощи специально написанной программы.

- Останется подключить его к сети водо- и электроснабжения, а затем провести пуско-наладочные работы, выключить звук и подсветку. Овальная бетонная водная чаша расположена в глубине лесного массива, чуть левее от центрального входа в парк, за комплексом ресторанов и кафе, — отметила администрация «Швейцарии».

Напомним, что завершается реставрация исторической ограды парка «Швейцария». Так, сейчас уже восстановили 350 из 474 металлических секций. Это была очень трудоемкая работа, так как некоторые секции были серьезно повреждены и их приходилось восстанавливать практически полностью.

Также, территорию у Московского вокзала благоустроят осенью 2021 года. Подземный тоннель у вокзала приведут в порядок.

Кроме того, работы по благоустройству улицы Большой Покровской в Нижнем Новгороде планируют завершить к 30 июля. Так, работы по благоустройству сейчас ведутся на участке от ул. Малой Покровской до ул. Октябрьской. Здесь ничего не ремонтировали почти 15 лет. При этом на дополнительные работы выделили внебюджетные средства.