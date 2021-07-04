Завершается реставрация исторической ограды парка «Швейцария»

Реставрация исторической ограды парка «Швейцария» завершается в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на официальном сайте парка «Швейцария».

Так, сейчас уже восстановили 350 из 474 металлических секций. Это была очень трудоемкая работа, так как некоторые секции были серьезно повреждены и их приходилось восстанавливать практически полностью.

Также рабочие заканчивают отлитие 3,5 км бетонного цоколя.

- Цоколь фактически пришлось возводить заново, как и кирпичные столбы. Сделанные в свое время колодезным способом, они утратили свою несущую способность и когда мы попытались подвести под них новый фундамент они просто рухнули, - отметил главный специалист отдела реставрации ГК «ЕКС» Юрий Горбанев.

Сейчас над реставрацией ограды парка ежедневно трудятся около сотни человек.

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Также, работы по благоустройству улицы Большой Покровской в Нижнем Новгороде планируют завершить к 30 июля. Так, работы по благоустройству сейчас ведутся на участке от ул. Малой Покровской до ул. Октябрьской. Здесь ничего не ремонтировали почти 15 лет. При этом на дополнительные работы выделили внебюджетные средства.