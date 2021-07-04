Школу №10 в Дзержинске снесут для строительства нового здания

В Дзержинске снесут школу №10 и старый госпиталь для строительства на этой территории нового здания образовательной организации. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, здание школы на проспекте Дзержинского и здание старого госпиталя на улице Клюквина передадут для дальнейшего сноса в ГБУ Нижегородской области «Кадастровая оценка».

На этом месте будет построена новая школа, которая объединит две: школу № 10 в 1936 года постройки, и школу № 5 на Маяковского, 18, возведенную в 1939 году. Она будет рассчитана на 1 100 человек.

- Предстоит большая работа по разработке и оформлению необходимой документации и другие оргмоменты. Будем стараться уложиться в максимально короткие. Снос зданий произойдет уже в текущем году. Учащиеся и педагоги будут распределены по другим школам. Когда начнется учебный процесс, будет организована транспортировка учеников до школ, - заявил глава города Иван Носков.

Напомним, что в школах Нижнего Новгорода закончилась запись в первые классы детей, проживающих на закрепленной территории. Теперь, в течение нескольких дней администрации школ должны подготовить сведения о количестве оставшихся мест. Так, с 6 июля 2021 года на сайтах образовательных учреждений появится вся информация.