Советскую площадь в Нижнем Новгороде благоустроят в 2022 году

Советскую площадь в Советском районе Нижнего Новгорода благоустроят в 2022 году. Об этом сообщает Глеб Никитин на своей странице в Instagram.

Один из пользователей соцсети пожаловался губернатору на то, что Советская площадь давно не приводилась в порядок, несмотря на то, что находится в центре города.

Губернатор ответил на данное обращение и отметил, что работы по благоустройству площади запланированы на следующий год. Все желающие могут ознакомиться с ним на сайте sreda800.ru.

- Проект достойный! Посмотрите на сайте sreda800.ru, - написал Глеб Никитин.

Напомним, что историческую ограду особняка Кабачинского снесли незаконно, работы по демонтажу исторического ограждения на Верхне-Волжской набережной приостановили. Собственник не согласовал снос ограды.

Кроме того, работы по благоустройству улицы Большой Покровской в Нижнем Новгороде планируют завершить к 30 июля. Так, работы сейчас ведутся на участке от ул. Малой Покровской до ул. Октябрьской. Здесь ничего не ремонтировали почти 15 лет. При этом на дополнительные работы выделили внебюджетные средства.