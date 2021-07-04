15 новых детских площадок появится в Ленинском районе Нижнего Новгорода

15 новых детских площадок появятся в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Их установят к 800-летию города. Об этом сообщает заместитель главы города, глава администрации Ленинского района Александр Кулагин.

- Ежегодно в районе увеличивается количество детских площадок. В этом году их устанавливают в рамках подготовки к юбилею города и реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!». При установке площадок мы делаем акцент на современных и безопасных для детей комплексах, - подчеркнул руководитель района.

Так, на данный момент установлены уже три площадки: на пр. Ленина, 53/4, ул. Героя Чугунова, 3а и ул. Премудрова, 12/2 и ведутся работы на ул. Даргомыжского, 21. Их стоимость составила 3 млн рублей.

Сейчас готовится аукционная документация на выполнение работ по установке детских площадок на сумму 6,4 млн рублей на улицах: Паскаля, 25, Героя Самочкина, 24а, проспект Ленина, 30/6. Денежные средства на работы выделили из городского бюджета.

Еще четыре площадки установят на проспекте Ленина, 59/7, улице Адмирала Нахимова, 12, проспекте Ленина, 28А и улице Героя Самочкина, 9 за счет депутатских фондов.

Часть детских площадок будет построена в рамках проекта «Вам решать!» по результатам конкурсного отбора. Их установят на ул. Днепропетровская, 7, пер. Райниса, 7, пр. Ленина, 45 и пр. Ленина, 50 на общую сумму 12,2 млн рублей.

Напомним, что готовность детского парка на территории парка «Швейцария» специалисты оценивают на 75%. Сейчас работы по благоустройству парка выполняют 550 человек.

Детский парк площадью 3,7 гектар расположен между остановками «Тобольские казармы» и «Медицинская». На его территории будет размещено 11 детских площадок, детский веревочный городок, а также инклюзивная территория с соответсвующим оборудованием.