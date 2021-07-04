Территорию у Московского вокзала благоустроят осенью 2021 года

Территорию около Московского вокзала в Нижнем Новгороде благоустроят осенью 2021 года. Об этом сообщает Глеб Никитин на своей странице в Instagram.

К губернатору Нижегородской области обратили с жалобами неравнодушные нижегородцы. Так, в Instagram они пожаловались Глебу Никитину на ужасное состояние и неприятный запах в подземном тоннеле, который связывает между собой площадь Революции и Гордеевский универмаг.

- Особенно ужасает первый выход из тоннеля, где остановка автобусов на Бор, - написал нижегородец в комментариях.

На губернатор региона ответил, что территория действительно нуждается в благоустройстве и уже даже есть план на проведение работ.

- Территория давно нуждалась в благоустройстве. Рассматриваем ее в комплексе, и как площадь перед Московским вокзалом, и «Гордеевский пятак», и тоннель. Подрядчик уже определен. Работы начнутся осенью. Сделаем качественно и постараемся в короткие сроки, — ответил Глеб Никитин.

Напомним, что работы по благоустройству улицы Большой Покровской в Нижнем Новгороде планируют завершить к 30 июля. Так, работы сейчас ведутся на участке от ул. Малой Покровской до ул. Октябрьской. Здесь ничего не ремонтировали почти 15 лет. При этом на дополнительные работы выделили внебюджетные средства.