Нижегородская духовная семинария отмечает свое 300-летие

Нижегородская духовная семинария отмечает 300-летний юбилей в воскресенье, 4 июля. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В честь юбилея в Нижнем Новгороде пройдет ряд праздничных мероприятий.

Так, В 9.00 в Александро-Невском кафедральном соборе будет совершена Божественная литургия, которую возглавит председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион в сослужении митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия и других архипастырей.

После Божественной литургии состоится вручение дипломов выпускникам Нижегородской духовной семинарии.

В 15.00 в концертном зале «Юпитер» пройдет торжественное мероприятие, посвященное 300-летию Нижегородской духовной семинарии. Также состоится выступление архиерейского хора Нижегородской епархии, хоров Нижегородской духовной семинарии и Центра «Покров», хора «Единство» из Республики Сербской (руководитель — профессор Академии искусств города Баня-Лука Неманя Савич).

Выступления приготовили воспитанники православной гимназии имени преподобного Сергия Радонежского и православного детского сада имени преподобных Кирилла и Марии Радонежских, а также талантливые священнические семьи.

Гости мероприятия также могут посетить выставку фотографий «300 лет под покровом Дамаскина» в фойе концертного зала «Юпитер».

Организаторы напоминают, что в связи с пандемией коронавируса мероприятие пройдет в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.