Жильцам пострадавших от взрыва квартир в Нижнем Новгороде выплатят по 10 тысяч рублей

По 10 000 руб. заплатят жильцам, пострадавшим от взрыва в многоквартирном доме на улице Светлоярской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин.

Также известно, что целых 20 тысяч рублей выплатят мужчине, который проживал на втором этаже над местом происшествия. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. Вопрос оказания помощи пострадавшему контролируют в министерстве соцполитики.

При этом жильцы, которые пытались распилить газовый баллон перед взрывом и стали виновниками ЧП, компенсации не получат.

Напомним, что жители двух подъездов дома на улице Светлоярской в Нижнем Новгороде, где 2 июля утром раздался взрыв газа, смогли вернуться в свои квартиры. Там уже восстановили газоснабжение, а вода и свет появятся до конца дня. В настоящее время специалисты ведут работы по контраварийному укреплению здания, после чего будет решаться вопрос о том, смогут ли жители третьего подъезда попасть домой.

Так, ещё 16 пострадавших решили остаться у родственников и близких.

Ранее «Комсомолка» побывала на месте ЧП и встретилась с жильцами пострадавшего дома, которые рассказали о причинах взрыва.