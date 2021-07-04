Бюст императора Александра открыли в Городце

Торжественное открытие бюста русскому императору Алесандру II прошло в субботу, 3 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации Городецкого района.

В церемонии открытия приняли участие руководители исторического фонда «Наследие», представители администрации Городецкого района, священнослужители, историки-краеведы и научные деятели.

Этот день, 3 июля, выбрали неслучайно. Ровно 110 лет назад 3 июля на Александровской площади в Городце открыли предыдущий бронзовый бюст императора Александра.

Также отмечается, что в этом году исполняется 160 лет отмены крепостного права в России. Так, с инициативой провести крестьянскую реформу в 1857 году выступили именно нижегородские дворяне, за это они были удостоены благодарности императора.

Кроме того, на торжественном открытии по улицам рядом с памятником прогуливались дамы из прошлого века в традиционных нарядах для того, чтобы воссоздать уличный быт тех времен.