Историческую ограду особняка Кабачинского снесли незаконно

Снос исторического ограждения на Верхне-Волжской набережной приостановили. Собственник не согласовал снос ограды. Об этом сообщает Глеб Никитин на своей странице в Instagram.

Разрушение части исторической ограды вызвало много вопросов у неравнодушных гараж. Некоторые даже написали главе региона в комментариях Instagram. На что он ответил, что снос ограды особняка инженера Николая Кабачинского не был согласован с управлением государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

- По ограде – это частный собственник начал снос без предупреждения и согласования. Его действия приостановлены предписанием управления памятников. Все сносы многократно комментировались публично. И они проводятся после обсуждения экспертами и приостанавливаются при отсутствии единогласия экспертов и градозащитников, - ответил Глеб Никитин.

Напомним, что часть исторической ограды особняка Кабачинского на Верхне-Волжской набережной снесли в Нижнем Новгороде 1 июля.

Дом на Верхне-Волжской набережной, 12, признали историческим объектом. Усадьба, которая раньше принадлежала инженеру Николаю Кабачинскому, была построена в 1912-1913 годах.