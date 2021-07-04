Ещё у 411 нижегородцев диагностирован коронавирус

По данным на 4 июля 2021 года, число выздоровевших в Нижегородской области за прошедшие сутки составило 193 человека, а общее количество достигло 116 900 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Отметим, что в регионе за последние сутки было выявлено 411 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 126 014 человек.

Всего с начала пандемии 116 900 пациентов Нижегородской области переболели covid-19.

Количество смертей в регионе достигло 4 295, а за последние сутки умерло двадцать шесть нижегородцев.

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск и г. Бор, а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском и Спасском районах.

На данный момент Нижегородская область занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом, уступая место Москве (7 446 новых случаев), Московской области (2 596 новых случаев) и Санкт-Петербургу (1 733 новых случаев).

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России