Режим повышенной готовности ввели в Нижнем Новгороде

Режим повышенной готовности введен в Нижегородском районе Нижнего Новгорода с 29 июня. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Так, зона повышенной готовности установлена в границах склона по Казанской набережной, площади Сенной и Казанскому съезду. Причиной стали опасные оползневые процессы на этом участке.

Теперь данный участок предстоит оградить и организовать контроль за его состоянием. А областное госучреждение «Нижегородстройзаказчик» в скором времени укрепит опасный склон.

Напомним, что ливни и грозы обрушатся на Нижний Новгород 3 и 4 июля. В связи с этим увеличивается риск возникновения чрезвычайных ситуаций. В частности, возможно поражение объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ и других объектов, не оборудованных громоотводами. Также могут произойти нарушения в работе систем ЖКХ.

Если вы находитесь дома, то не стоит подходить к окнам и дверям, а ещё лучше отключить все бытовые и электроприборы. При отключении света лучше использовать электрически фонари и проявлять осторожность при обращении с открытым огнем.