Количество ЛОР-заболеваний увеличилось в Нижегородской области с началом купального сезона

Число нижегородцев, обращающихся с ЛОР-заболеваниями к врачам, увеличилось в Нижегородской области с началом купального сезона. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

Каждый день в больницу №35 Нижнего Новгорода с жалобами на дискомфорт в ушах обращается около 10 человек. Зачастую причиной боли в ухе становятся бактерии и грибки, которые вместе с водой попадают внутрь.

- Основные жалобы - это боль в ухе, ощущение отека внутри, повышение температуры тела, выделения из уха. Все эти симптомы свидетельствуют о воспалительном процессе, который ни в коем случае нельзя игнорировать, - уточнил заведующий оториноларингологическим отделением городской больницы №35 Григорий Белозеров.

Врачи советуют не окунаться в реках и озёрах с головой, но если этого избежать не удалось, то обязательно промыть ушные раковины чистой водой.

- При появлении заложенности, боли следует закрыть ухо ватой, принять обезболивающее и обратиться к врачу, - добавил Григорий Белозеров.

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