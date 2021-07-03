Экспозиция первого в Нижнем Новгороде музея СССР откроется в зоопарке «Лимпопо»

Готовящаяся к открытию выставка охватывает несколько десятилетий прошлого столетия. Фото: пресс-служба зоопарка «Лимпопо».

Экспозиция «Назад в СССР» готовится к открытию в зоопарке «Лимпопо» в Нижнем Новгороде. Данный музей станет первым подобным учреждением в городе. Об этом сообщает пресс-служба парка.

Экспонаты для выставки собирали со всех уголков бывшего Советского Союза, многие из них единственные в своём роде и до сих пор работают.

- На проработку и составление экспозиции музея ушло несколько лет, - подчеркнул директор зоопарка Владимир Герасичкин. - И вот теперь мы надеемся, что «Назад в СССР» станет настоящим подарком, который наш зоопарк приготовил для нижегородцев и гостей нашего города в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода.

Нижегородцы смогут ближе ознакомиться с историей и бытом СССР с помощью уникальных артефактов, документов, символики, техники и даже личных вещей людей той эпохи. Многих наверняка заинтересует легендарный легковой автомобиль отечественного автомобилестроения «Победа», а также первый черно-белый телевизор.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!