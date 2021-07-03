Цены на капусту, лук и яблоки снизились в Нижегородской области

Вновь небольшое понижение цен произошло в Нижегородской области – подешевел репчатый лук, яблоки и белокочанная капуста. Об этом сообщает региональное министерство экономического развития и инвестиций со ссылкой на Нижегородстат.
- По данным службы статистики, за период с 21 по 28 июня в Нижегородской области средняя цена на белокочанную капусту снизилась до 35,28 рублей за килограмм, - говорится в сообщении. - В регионе также снизилась стоимость на куриные яйца и поваренную соль.
Тем временем, цена на яблоки снизилась на 1,1%. Так, если раньше они стоили 105,62 рублей за килограмм, то сейчас 104,51 рубля. Цена на репчатый лук упала на 1,7%, с 35,89 до 35,29 рублей за килограмм.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин указывал на необходимость усилить контроль за ценами на товары первой необходимости и важность нижегородского УФАС в этом процессе.
- Необоснованное завышение цен недопустимо, - подчеркнул глава региона.
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