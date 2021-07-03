Фотовыставка, посвященная Нижнему Новгороду, открылась в Москве

Выставка приурочена к 800-летию города. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Фотовыставка «100% настоящая Россия», посвященная Нижнему Новгороду, открылась на Старом Арбате в Москве. Увидеть её можно до 18 июля. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Стенд с более 30 фотографиями достопримечательностей города установили в честь празднования 800-летия. На кадрах можно увидеть Нижегородский кремль, ярмарку, Чкаловскую лестницу, виды на Стрелку и знаменитые закаты.

- Фотовыставка позволяет уже сейчас увидеть ключевые объекты глазами талантливых фотографов. Уверен, что она не оставит равнодушными как москвичей, так и гостей столицы, - поделился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, что 21 июня в парке Зарядье появились часы обратного отсчета до празднования 800-летия Нижнего Новгорода.

В основе концепции нового арт-объекта лежит история создания часов Ивана Кулибина, который когда-то изготовил для императрицы Екатерина Второй легендарные часы-яйцо.

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