В Нижнем Новгороде завершился прием в первые классы по прописке

Более 13 тысяч заявлений поступило в нижегородские школы на зачисление детей в первые классы. Фото: пресс-служба городской администрации.
Прием детей в первые классы по прописке закончился в Нижнем Новгороде – было подано 13 626 заявлений. До 6 июля на сайтах школ должна быть опубликована информация о количестве оставшихся свободных мест. Об этом сообщили в городском департаменте образования.
- Всего план приема составляет 14 368 мест для первоклассников, - подчеркнул директор департамента образования Владимир Радченко.
Тем временем с 6 июля и не позднее 5 сентября 2021 года продлится заявлений от родителей первоклассников, проживающих не по прописке. Записать своего ребёнка в образовательное учреждение можно на портале Госуслуг, в МФЦ или самой школе.
Уже 1 сентября свои двери для первоклассников откроют 145 нижегородских школ.
Напомним, ранее «Комсомолка» собрала в едином материале все, что известно на сегодняшний день о новом образовательном центре школа "800". Главные вопросы: когда начнется зачисление и успеют ли достроить?
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