Жители двух подъездов дома, где произошел взрыв газа в Нижнем Новгороде, смогли вернуться домой

Жители двух подъездов дома на улице Светлоярской в Нижнем Новгороде, где сегодня утром раздался взрыв газа, смогли вернуться в свои квартиры. Там уже восстановили газоснабжение, а вода и свет появятся до конца дня. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В настоящее время специалисты ведут работы по контраварийному укреплению здания, после чего будет решаться вопрос о том, смогут ли жители третьего подъезда попасть домой.
Известно, что 7 эвакуированных человек разместятся в гостинице завода «Красное Сормово», где они смогут жить столько, сколько потребуется.
- Заселение начнется в ближайшее время, наши сотрудники уже подготовили горячий ужин для гостей, - сказал гендиректор предприятия Михаил Першин.
Ещё 16 пострадавших решили остаться у родственников и близких.
Ранее «Комсомолка» побывала на месте ЧП и встретилась с жильцами пострадавшего дома, которые рассказали о причинах взрыва.
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