Благоустройство Лыковой дамбы обсудили в Нижнем Новгороде

Благоустройство одной из самых коротких улиц в центре Нижнего Новгорода обсудили на встрече с жителями. Фото: Пресс-служба городской администрации.

Работы по благоустройству Лыковой дамбы, которые запланированы на 2022 год, обсудили в Нижнем Новгороде. Участие во встрече приняли не только местные жители, но и проектировщики, краеведы и экскурсоводы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Лыкова дамба – одна из самых коротких улиц в центре Нижнего Новгорода. Ее протяженность составляет всего 300 метров. Сейчас она является местом притяжения жителей и гостей нашего города, - рассказал глава администрации Нижегородского района Илья Лагутин.

На этой территории в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» восстановят пешеходную дорожку, обновят ограждения у откоса вдоль всей улицы и установят новые светильники. Рабочие также уберут сухостой и высадят новые растения. На рассмотрении также находится создание специальных площадок для занятия йогой и тематических выставок.

Кроме того, было предложен6о создать навигацию и просветительские стенды для туристов.

- Сейчас нигде нет указателей на музей, их размещение было бы удачным на театральной площади, - отметила главный специалист МБУ «Нижегородгражданпроект» Надежда Дровнина.

Не стоит забывать, что с Лыковой дамбы открываются и живописные пейзажи, поэтому для художников тут было предложено установить стационарный мольберт.

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