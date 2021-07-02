Грозы и ливни пройдут в Нижнем Новгороде 2 июля

Сегодня, 2 июля, днём и вечером в Нижнем Новгороде и местами по области прогнозируются грозы. Неблагоприятное погодное явление будет сопровождаться ливнями и градом. Об этом сообщили синоптики ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
Риск возникновения ЧС муниципального уровня возрастает в связи с объявленным экстренным предупреждением. В частности, возможно поражение объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ и других объектов, не оборудованных громоотводами. Также возможны нарушения в работе систем ЖКХ.
Нижегородским автомобилистам стоит быть внимательнее, так как из-за непогоды количество ДТП может увеличиться. Кроме того, возможны локальные подтопления из-за неисправных ливневок. Вероятно затопление низин, дорог и низководных мостов, опор ЛЭП и сельхозугодий. Возникает угроза оползней, размыва насыпи ЖД и автодорог.
Во время грозы не стоит прятаться под деревьями, также лучше держатся в стороне от высоких металлических конструкций. Если же вы находитесь дома, то не стоит подходить к окнам и дверям, а ещё лучше отключить все бытовые и электроприборы.
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