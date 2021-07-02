Вода в 9 озерах Нижнего Новгорода имеет превышение по микробиологическим показателям

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили превышения по микробиологическим показателям в девяти водоёмах Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идёт о Третьем озере Щелоковского хутора, озере парка имени 777-летия города Нижнего Новгород, озере Парка Культуры и Отдыха по улице Смирнова озере Светлоярское (оба пляжа), озерах Лунское и Пестичное, озерах Мещерское, Больничное и Сортировочное.

Однако вирусологические, паразитологические и радиологические показатели качества воды в этих озерах находятся в пределах нормы, а санитарно-химические показатели в пределах фоновых значений.

Если качество воды в водоёме не соответствует требованиям, то на пляжах устанавливаются предупредительные аншлаги – «Купаться не рекомендуется».

Например, воздержаться от купания рекомендуется в озере Автозаводского Парка Культуры т Отдыха II очереди на улице Героя Смирнова (Земснаряд). Специалисты обнаружили в воде гельминты церкарии, которые вызывают у человека дерматит.

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