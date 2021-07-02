Уголовное дело возбуждено по факту взрыва газа в Нижнем Новгороде. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Нижегородскими следователями возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» по факту взрыва газа в доме на улице Светлоярской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

Напомним, взрыв газа в трехэтажном доме произошел около семи часов утра 2 июля. В результате ЧП пострадали три человека. Все они находятся в тяжелом состоянии в больницах. Также из здания был эвакуирован 61 человек, в том числе 9 детей. Они сейчас размещены в пункте временного размещения в ближайшей школе.

- В настоящее время следователи СК совместно со следователями-криминалистами и экспертами работают на месте происшествия, производя его детальный осмотр, - рассказали следователи. - Устанавливается причина произошедшего, назначаются криминалистические и судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Расследование продолжается.