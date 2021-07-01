Первый Менделеевский класс откроется в этом году в Дзержинске

В предстоящем учебном году на базе школы № 27 начнет свою работу первый в Дзержинске и во всей Нижегородской области профильный «Менделеевский класс» с углубленным изучением химии и математики.

Помимо уроков в рамках основной программы обучения, учеников «Менделеевского класса» ждут дистанционные лекции от сотрудников Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева, практические занятия и лабораторные практикумы, экскурсии на современные промышленные предприятия и т.д. Курировать прохождение обучения будут не только школьные учителя, но и ученые, профессора и специалисты крупнейших предприятий химической отрасли.

«Менделеевский класс» в дзержинской школе - это уникальная возможность для учеников, интересующихся естественнонаучными дисциплинами. Обучение начинается с 8 класса и длится четыре года, до 11 класса, после чего выпускники, успешно прошедшие все его этапы, вместе с аттестатом об окончании школы смогут получить диплом о получении рабочей профессии «химик-лаборант», - рассказала заместитель главы города Ольга Палеева. Всего, по ее словам, в «Менделеевский класс» школы № 27 планируется набрать до 25 учеников.

Справка: «Менделеевские классы» созданы ФГУП «Федеральный экологический оператор» (предприятие «Росатома») совместно с РХТУ им. Д.И. Менделеева в рамках Федерального научно-образовательного консорциума «Передовые ЭкоТехнологии» на базе общеобразовательных организаций в 6 субъектах Российской Федерации при поддержке индустриальных партнеров химической отрасли. Занятия для учеников проводятся учителями химии и математики при поддержке профессорско-преподавательского состава ВУЗов Консорциума (РХТУ им. Д.И. Менделеева, УдГУ, ИРНИТУ, ВятГУ, СГТУ имени Ю.А. Гагарина, Курганский филиал РАНХиГС).