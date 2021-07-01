Мининский университет начал сотрудничать с парком «Россия – моя история».

Мининский университет начал сотрудничать с историческим парком «Россия – моя история». Соответствующее соглашение 30 июня подписали и.о. ректора Мининского университета Виктор Сдобняков и генеральный директор «Нижегородского художественного историко-архитектурного музея» Юрий Филиппов Об этом на своей странице в Инстаграм рассказал Виктор Сдобняков.

В рамках этого сотрудничества планируется проведение занятий для студентов на территории парка, обмен опытом и организацию мероприятий.

- К новому учебному году сформируем расписание с учетом пожеланий преподавателей и студентов Мининского университета, - рассказал и.о. ректора Виктор Сдобняков. – Сотрудничество с парком «Россия – моя история» интересно не только гуманитариям, ведь здесь можно увидеть уникальные образцы техники. При этом Мининский университет подключит своих историков-методистов, которые помогут сделать экскурсии инструментом образования и воспитания.

К слову, такие экскурсии будут рассчитаны не только на студентов. В планах работа со школьниками через психолого-педагогические классы Мининского университета. В настоящее время их уже шесть. В дальнейшем их может стать еще больше.

- Исторический парк – это по сути живой учебник истории. У нас порядка 370 тысяч экспонатов на все случаи жизни. С Мининским университетом мы можем сделать календарь памятных дат, общероссийских и нижегородских – ведь в комплексе есть отдельный зал, посвященный краеведению, - отметил генеральный директор «Нижегородского художественного историко-архитектурного музея» Юрий Филиппов.