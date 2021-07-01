Минтранс Нижнего Новгорода проверил дезинфекцию салонов скоростных «Валдаев»

Министерство транспорта Нижегородской области проверили технику безопасности на «Валдай 45P». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В ходе проверки выяснили, что между рейсами на «Валдае» дезинфицируют раствором все поверхности салона. Так, антисептиком обязательно протирают то, до чего дотрагиваются пассажиры - поручни, трап, ручки кресел. Кроме того, внутри салона каждого судна работает рециркулятор, для дезинфекции рук есть санитайзеры.

- Мы постоянно напоминаем пассажирам, что на всем протяжении рейса они должны находиться во время поездки в маске, так как наши судна являются общественным транспортом, - сообщил генеральный директор компании «Водолет» Никита Итальянцев.

Напомним, что сотрудники департамента региональной безопасности проверили работу кинотеатров и соблюдение указа губернатора «О введении режима повышенной готовности» в среду, 30 июня. С представителями юридических лиц состоялись профилактические беседы.