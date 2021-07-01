Благоустройство Большой Покровской завершат к концу июля

Работы по благоустройству улицы Большой Покровской в Нижнем Новгороде планируют завершить к 30 июля. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, работы по благоустройству сейчас ведутся на участке от ул. Малой Покровской до ул. Октябрьской. Здесь ничего не ремонтировали почти 15 лет. При этом на дополнительные работы выделили внебюджетные средства.

Полностью завершить благоустройство улицы Большой Покровской планируют к 30 июля 2021 года.

На данный момент, работы по благоустройству ул. Большой Покровской в Нижнем Новгороде выполнены на 82%. Главная пешеходная улица города преображается в рамках подготовки к юбилею Нижнего Новгорода.

А в августе фасады зданий на Большой Покровской украсят архитектурно-художественной подстветкой.

Напомним, что сейчас завершается реставрация фасада Литературного музея им. Горького. Реставрационные работы значительно осложняются тем, что год назад в музее произошёл пожар. В этом году в процессе работ вскрылись не выявленные ранее повреждения.