Профессор ННГУ Виктор Гергель ушёл из жизни

В Нижнем Новгороде 29 июня 2021 года ушёл из жизни известный нижегородский ученый, профессор ННГУ, заведующий кафедрой программной инженерии, научный руководитель Института информационных технологий, математики и механики ННГУ им. Н. И. Лобачевского Виктор Гергель. Об этом сообщается на официальном сайте Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского.

Профессор Гергель посвятил почти всю свою жизнь родному университету. Так, в 1977 году он с отличием окончил факультет вычислительной математики и кибернетики ННГУ имени Н.И. Лобачевского по специальности прикладная математика.

- Смерть Виктора Павловича Гергеля – тяжёлая утрата как для нашего университета, так и для российской науки в целом, - подчеркнули на сайте университета.

Также известно, что Виктор Гергель был лауреатом конкурса Европейской ассоциации Informatics Europe в области параллельных вычислений и создателем новых параллельных методов для решения задач глобальной оптимизации.

«Комсомольская правда» выражает глубокое соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Виктора Павловича.