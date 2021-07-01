Директор нижегородского колледжа подозревается в превышении полномочий

Директора колледжа в Автозаводском районе Нижнего Новгорода подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает СУ СКР по Нижегородской области.

По версии следствия, в 2020 году подозреваемый директор получил деньги в рамках федерального гранта. Деньги должны были пойти на переобучение 150 человек. Однако, на самом деле более половины студентов не обучались, а в документах числились знакомые и сотрудники колледжа.

Окончательная сумма ущерба от преступления еще неизвестна. Предположительно, она превысит 1 миллион рублей.

Напомним, что инспекция труда оштрафовала Нижегородский педагогический университет имени Козьмы Минина за нарушения охраны труда. В ходе проверки выяснилось, что средства индивидуальной защиты выдают сотрудникам университета с нарушениями, до работы допускаются сотрудники, не проходя медосмотр, а порядок обучения по охране труда не соблюдается. В особенности важно, что в университете не контролировали режим труда и отдых работников.