Историческую ограду особняка Кабачинского частично снесли в Нижнем Новгороде

Часть исторической ограды особняка Кабачинского на Верхне-Волжской набережной снесли в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в группе градозащитного движения «СпасГрад» в Вконтакте.

Дом на Верхне-Волжской набережной, 12, признали историческим объектом. Усадьба, которая раньше принадлежала инженеру Николаю Кабачинскому, была построена в 1912-1913 годах.

- Вопрос, согласовано ли это с УГООКН, выясняется. Большое опасение есть за историческую деталь, цифру «15» над входом, которая связана еще с дореволюционным адресом дома — Верхневолжская, 15, - подчеркнули активисты движения «СпасГрад».

Напомним, что в 2019 году усадьба О. Н. Каменской и усадьба Н. В. Кабачинского на Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде выставлены на продажу. Второй объект - также нежилое двухэтажное здание, общая площадь которого составляет 579,4 квадратных метра. Оно признано ОКН регионального значения. Вместе с домом продается участок (1,7 тысячи кв. м) и нежилые одноэтажные строения площадью 45 кв. м и 137,3 кв. м.

Однако, покупатель у усадьбы так и не появился.