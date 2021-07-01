320 тысяч заплатит НГПУ им. Минина за нарушение охраны труда

Инспекция труда оштрафовала Нижегородский педагогический университет имени Козьмы Минина за нарушения охраны труда. Об этом сообщает пресс-служба Госинспекции труда по Нижегородской области.

В ходе проверки выяснилось, что средства индивидуальной защиты выдают сотрудникам университета с нарушениями, до работы допускаются сотрудники, не проходя медосмотр, а порядок обучения по охране труда не соблюдается. В особенности важно, что в университете не контролировали режим труда и отдых работников.

В соответствии с требованиями Кодекса РФ об административных правонарушениях лица, виновные в нарушении трудового законодательства, привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27.1, ч. 3 ст. 5.27.1, ч. 1 ст. 5.27. Теперь руководство университета обязано выплатить штраф в размере 320 тысяч рублей.

Напомним, что проверка началась после несчастного случая, который произошел с 56-летним водителем автомобиля, работником университета. Так, 5 апреля 2021 года в рабочее время утром мужчина выехал на автомобиле ГАЗЕЛЬ из гаража, по адресу: улица Ульянова, 1 и пропал. Сотрудники полиции и родные искали мужчину и служебный автомобиль. После долгих поисков его тело обнаружили уже в морге. Обстоятельства смерти все еще уточняются.