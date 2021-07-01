Новое выставочное пространство откроется в здании Речного вокзала в Нижнем Новгороде Фото: пресс-служба АО «Судоходная компания «Волжское пароходство»

Новое выставочное пространство «Река-Река» откроется в здании Речного вокзала в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба АО «Судоходная компания «Волжское пароходство».

Так, в центральном фойе на первом этаже Речного вокзала разместят постоянную экспозицию, посвященную истории Волги и развитию водного транспорта. Также на выставке представят модели разных типов судов, которые когда-то входили в состав флота компании, актуальных эксплуатируемых проектов, мемориал с фамилиями волжских речников, погибших во время Великой Отечественной войны, и визуализацию различных этапов развития пароходства.

Известно, что для гостей площадка откроет свои двери с 5 июля 2021 года.

Напомним, что во вторник, 29 июня, в Нижегородском художественном музее открылась выставка венецианских мастеров 18 века. Она стала подарком к 800-летию Нижнего Новгорода. Всего на выставке представят 37 произведений венецианской живописи из собрания Пушкинского музея. Так, в июле и августе в музее проведут ряд мероприятий, которые будут касаться связи между итальянской и русской культурой.