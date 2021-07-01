Паромная переправа «Нижний Новгород-Бор» не будет работать в 2021 году

Паромная переправа между городами Нижним Новгородом и Бор не будет работать в 2021 году. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в администрации города Бор в четверг, 1 июля.

Собственник решил приостановить работу парома, предположительно, по финансовым соображениям.

Администрация города отмечает, что за последние годы значительно улучшилась транспортная система Борского округа. Это произошло благодаря финансовой поддержке областных и федеральных структур.

Так, добраться до Нижнего Новгорода можно по новому Борскому мосту и развязке в районе Неклюдово – Золотово. Продолжает свою работу и канатная дорога, которая пользуется популярностью у борчан и нижегородцев.

Помимо моста через Волгу, есть два пойменных моста через реку Везлома.

Кроме того, в 2021 году между городами Бор и Нижний Новгород курсируют теплоходы «Москва», которые осуществляют пассажирские перевозки.