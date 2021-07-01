«Родительский патруль» проверит безопасность детских объектов парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Так, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев встретился с активистами «Родительского патруля» парка «Швейцария», который создан по инициативе родителей учеников школ Приокского района. Он предложил им составить план учебных и внешкольных мероприятий в обновленном парке. Все предложения активистом примут во внимание и по ним составят расписание занятий школьников в новом учебном году.

Кроме того, парк оснастят всей необходимой инфраструктурой для маломобильных граждан для того, чтобы не испытывать неудобства, посещая парк «Швейцария».

- Вся территория будет безбарьерной, на детских и спортивных площадках предусмотрено инклюзивное оборудование. Кроме того, в парке предусмотрен досуговый комплекс для людей с ограниченными возможностями, - уточнил директор парка Алексей Башкаев.

Напомним, что готовность детского парка на территории парка «Швейцария» специалисты оценивают на 75%. Сейчас работы по благоустройству парка выполняют 550 человек. Сейчас в детском парке уже установили два туалета, смонтировали оборудование для сухого фонтана и его надземную часть, рабочие подготовили основания для основных прогулочных дорожек, высадили деревья, а также в процессе монтажа находятся опоры освещения и укладывается плитка. В конце подрядчик обещает высадить цветы и кустарники.