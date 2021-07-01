Реставрация Литературного музея завершается в Нижнем Новгороде

Завершается реставрация фасада Литературного музея им. Горького. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Так, сейчас уже завершаются работы по реставрации Аванзала и скрытого до начала реставрационно-восстановительных работ искусственного мрамора у главной лестницы.

Реставрационные работы значительно осложняются тем, что год назад в музее произошёл пожар. В этом году в процессе работ вскрылись не выявленные ранее повреждения.

Как отмечает подрядчик, в скором времени закончатся работы на фасаде и начнётся реставрация полов на первом этаже и установка окон.

- В ходе работ обнаружили несколько повреждённых временем венцов, которые не удалось сохранить, и сейчас проводится серьёзная и кропотливая работа по восстановлению стропильной системы. Также поменяли перекрытия в шестом выставочном зале, в Дубовом - работы в процессе, - отметил заместитель генерального директора компании «АВК Групп» Сергей Ярутин.

Напомним, что в Центре культуры «Рекорд» завершаются ремонтно-реставрационные работы. Обновление объекта культурного наследия было реализовано в рамках программы «Реставрация 800» - к юбилею города.