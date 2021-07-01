Олег Лавричев: «Более 70% обращений избирателей к своим депутатам были решены положительно»

Председатель городской Думы Олег Лавричева отчитался о работе на избирательном округе в среду, 30 июня. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы Нижнего Новгорода.

По словам Олега Лавричева, только в 2020 году к нему поступило несколько десятков сообщений от жителей округа, а за помощью к депутатам городской Думы обратились 4 тысячи 873 человека.

- В среднем более 70% обращений избирателей к своим депутатам были решены положительно. Но анализ показал, что количество проблем жителей города, требующих вмешательства депутатского корпуса, по-прежнему остается высоким, - отметил Олег Лавричев.

Кроме того, участники встречи поблагодарили Олега Лавричева за помощь и задали депутатам различные вопросы. Они касались строительства ФОКа в Советском районе, необходимости установки уличного освещения, ремонта дорог, обустройства ливневой канализации и тротуаров, а также благоустройства территорий в рамках программ «Формирование комфортной городской среды» и «Вам решать!».