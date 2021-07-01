Трудовая инспекция начала проверку Нижегородского театрального училища

Государственная инспекция труда в Нижегородской области начала внеплановую проверку соблюдения трудового законодательства в Нижегородском театральном училище имени Е.А. Евстигнеева. Об этом сообщает Newsroom24 со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, поводом для проверки стали возможные нарушения «выплаты заработной платы работникам, указанным в средствах массовой информации».

По словам преподователей училища, они уже в течение нескольких лет получают зарплату ниже прожиточного минимума, который установлен в Нижегородской области.

Стоит отметить, что в феврале 2020 года педагоги уже жаловались на низкие зароботные платы. На тот момент их ставка составляла 8588 рублей, что соответствует 2013 году. В свою очередь, работающий на полторы ставки и получающий надбавки за высшее образование, педагогическую квалификацию, статус колледжа, доплату за платное образование и классное руководство преподаватель, с учетом вычетов, на руки получает менее 20 тысяч рублей.

Напомним, что в Нижнем Новгороде прошли проверки кинотеатров. По их результатам провели профилактические беседы.