Капремонт проведут в восьми школах Нижегородской области

В Нижегородской области планируют провести комплексный капитальный ремонт в восьми школах в 2021 году. Об этом сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Капитальный ремонт проведут в четырех школах Нижнего Новгорода, а также в школах Лыскова, Вачи, Шахуньи и Ардатова. Запланирован и капитальный ремонт по отдельным видам работ, - отметил Глеб Никитин.

По словам губернатора Нижегородской области, на программу выделят 730 млн рублей, из которых 693 млн – из регионального бюджета, остальные средства – из бюджетов муниципалитетов.

Кроме того, еще в 58 школах и 76 детских садах пройдет капремонт по отдельным видам работ.

- Проведение ремонтов позволяет нам обеспечивать современную образовательную среду для школьников, а также постепенно отказываться от второй смены, - добавил губернатор региона.

Напомим, что в Нижнем Новгороде сорвали строительство детского сада на улице Молитовской. Во время проверки главы города было обнаружено, что строительство детского сада отстает по срокам, а работает всего 26 человек из 50.