Ещё у 358 нижегородцев диагностирован коронавирус

По данным на 1 июля 2021 года, число выздоровевших в Нижегородской области за прошедшие сутки составило 194 человек, а общее количество достигло 53 386 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Отметим, что в регионе за последние сутки было выявлено 358 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 124 843 человек.

Всего с начала пандемии 116 398 пациентов Нижегородской области переболели covid-19.

Количество смертей в регионе достигло 4 217, а за последние сутки умерло двадцать семь нижегородцев.

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск и г. Бор, а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском и Спасском районах.

По данным на 30 июня, первую аппликацию вакцины ввели 1же 481 794 нижегородцам, из них второй компонент получили 360 907 человек.

На данный момент Нижегородская область занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом, уступая место Москве (5 823 новых случаев), Московской области (2 583 новых случаев) и Санкт-Петербургу (1 503 новых случаев).

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России