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Общество30 июня 2021 20:48

Тысячу нижегородцев наградят памятным знаком «800 лет Нижнему Новгороду»

100 из них будут выбраны председателем городской думы
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Тысячу нижегородцев планируется наградить памятным знаком «800 лет Нижнему Новгороду». Об этом стало известно на заседании комиссии городской думы по рассмотрению ходатайств о поощрении Памятным знаком.

- Памятный знак был учрежден в честь 800-летия со дня основания Нижнего Новгорода для поощрения граждан, имеющих высокие достижения в профессиональной сфере, направленные на развитие города, - напомнил председатель городской думы Олег Лавричев. - При награждении также будут приниматься во внимание активная общественная деятельность кандидатов и их вклад в становление гражданского общества.

Уже известно, что памятным знаком будут отмечены 1000 нижегородцев. Сто из них представляются к поощрению председателем городской Думы. Еще 900 граждан – главой города, причем 100 граждан изберет сам глава Нижнего Новгорода, остальные 800 граждан определят по представлению администраций районов.