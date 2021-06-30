Тысячу нижегородцев наградят памятным знаком «800 лет Нижнему Новгороду»

Тысячу нижегородцев планируется наградить памятным знаком «800 лет Нижнему Новгороду». Об этом стало известно на заседании комиссии городской думы по рассмотрению ходатайств о поощрении Памятным знаком.

- Памятный знак был учрежден в честь 800-летия со дня основания Нижнего Новгорода для поощрения граждан, имеющих высокие достижения в профессиональной сфере, направленные на развитие города, - напомнил председатель городской думы Олег Лавричев. - При награждении также будут приниматься во внимание активная общественная деятельность кандидатов и их вклад в становление гражданского общества.

Уже известно, что памятным знаком будут отмечены 1000 нижегородцев. Сто из них представляются к поощрению председателем городской Думы. Еще 900 граждан – главой города, причем 100 граждан изберет сам глава Нижнего Новгорода, остальные 800 граждан определят по представлению администраций районов.