31 протокол составили за купание в неположенных местах

Сотрудники управления административно-технического и муниципального контроля администрации провели профилактический рейд по несанкционированным пляжам. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Проверяющие провели информационно-разъяснительную работу с отдыхающими на водоёмах. Причиной рейда стала неутешительная статистика – с начала купального сезона на территории Нижнего Новгорода на воде погибли шесть человек. Это в два раза больше, чем год назад в это же время.

По результатам проверки составили 31 протокол за нарушение «Правил охраны жизни людей на водных объектах».

- Доводим до людей необходимую информацию о том, что купаться здесь запрещено. На оборудованных пляжах находятся спасатели, дежурят в дневное время. Там есть специалист, который сможет в случае внештатной ситуации оказать помощь населению, помочь утопающему выбраться из воды, оказать первую медицинскую помощь и вызвать необходимые службы, - сказал заместитель начальника 32 пожарно-спасательной части Константин Быстров.

Напомним, молодой человек 27 лет утонул в реке Яхта в рабочем поселке Тонкино, в районе улицы Советской. О трагедии стало известно в 08:10 в среду, 30 июня. Он купался в необорудованном для купания месте.